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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالخليفة

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت نيابة الخليفة الجزئية، 5 متهمين  بالتنقيب عن الآثار ، الي محكمة الجنح، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترا وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

5 أشخاص اثار التنقيب غير المشروع عن الآثار