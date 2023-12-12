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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل تعليم الجيزة يدلي بصوته مدرسة الفؤاد بالهرم

سلومة يدلي بصوته
سلومة يدلي بصوته انتخابات الرئاسة
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أدلى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، باللجنة الانتخابية في مدرسة لجنة مدرسة الفؤاد، والتابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين.كما أدلة سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية لجنة مدرسة السعيدية والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين.

 ووجه سلومة المعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإداء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. 




 

أشرف سلومةوكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انتخابات الرئاسية 2024 الجيزة