وزير الشباب والرياضة يستقبل رجل الأعمال ياسين منصور لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رجل الاعمال ياسين منصور لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة بالم هيلز للتعمير لدعم برامج رعاية الأبطال الرياضيين ورعاية المشروعات القومية الخاصة باكتشاف الموهوبين.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي على حرص الوزارة على تكثيف اوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا حيويًا في تطوير تلك المشروعات.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الخاصة يعزز جهود الوزارة فى مسارين أولهما برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف اللعبات وكذلك دعم البرامج التدريبية والمعسكرات والمتطلبات الخاصة بالأبطال الرياضيين على غرار المشروع القومي للناشئين للموهبة والبطل الأولمبي الرياضية والمشروع القومي للاسكواش.

ومن جانبه، أعرب ياسين منصور عن استعداد مؤسسة بالم هيلز للتعمير للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج رعاية الأبطال الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر.

وأكد على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التطور والرقي في مجال الرياضة وتحقيق النجاحات على المستوى الوطني والدولي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الخاصة والجهات المعنية في مجال الرياضة، بهدف تطوير الرياضة المصرية وتحقيق النجاحات والتميز في المنافسات الرياضية على جميع الأصعدة.