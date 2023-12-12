الانتخابات الرئاسية 2024.. حشود كبيرة أمام لجان أسوان وسط ترديد الأغانى الوطنية

شهدت مختلف اللجان بالمراكز والمدن والقرى حشود كبيرة من المواطنين وسط ترديد الأغانى الوطنية ، ورفع أعلام مصر، قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه حث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع مواطني المحافظة بمواصلة النزول والمشاركة بكثافة فى هذا العرس الإنتخابى لممارسة حقهم الدستورى ، والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الإقتراع كحق دستورى وواجب وطنى ، لافتاً إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات ، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى ، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب .

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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