البنك الكيني يهزم بطل بنين في بطولة أفريقيا لأبطال السلة سيدات

نجح فريق Equity bank الكيني فى تحقيق الفوز على فريق Aspac البنينى بنتيجة 87 - 69 فى اللقاء الذى أقيم بينهم اليوم فى إطار مباريات المجموعة الثانية من بطولة أفريقيا و التى يستضيفها نادى سبورتن على الصالة المغطاة.



ونجح الفريق الكيني فى التفوق خلال الفترة الأولى قبل أن يعود فريق ASPAC البنيني فى التقدم خلال الفترة الثانية.



وخلال الفترة الثالثة عاد فريق Equity للتقدم مرة أخرى و انهى الفترة الثالثة بفارق نقطه واحده وخلال الفترة الرابعه وسع الفريق الكيني الفارق لينهى اللقاء بفارق 18 نقطة.



و جاءت نتائج الفترات على النحو التالى:



الفترة الأولى : 20 : 18 ، الفترة الثانية : 35 : 39، الفترة الثالثة : 61 : 60، الفترة الرابعة : 87 : 69 .

ويلتقى غداً فريق Equity bank مع فريق REG الروندى، بينما يلتقى فريق ASPAC مع فريق Overdose up Station الكاميرونى.