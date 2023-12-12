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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم كفر الشيخ ينعى أسرة الطالبة ضحية سقوط جزء خرساني

ويوفد قيادات المديرية للعزاء

الطالبة الفقيدة ياسمين
الطالبة الفقيدة ياسمين
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نعى محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ الطالبة ياسمين حمادة الدقراني، واصفاً وفاتها بالمصاب الفادح لأسرتها ولأسرة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ومعبراً عن خالص العزاء والمواساة ، للأسرة، حيث أوفد وفد رفيع من مديرية التربية والتعليم ، ووفد برئاسة خالد عباس مدير إدارة شرق التعليمية لتقديم واجب العزاء للأسرة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، قد أحال الواقعة إلي النيابة العامة والإدارية لمباشرة التحقيق ، بعد انتهاء الشئون القانونية بالمديرية من التحقيق في الواقعة.

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