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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس جامعة دمياط يقود مسيرة حاشدة إلى اللجان الانتخابية

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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نظمت جامعة دمياط مسيرات ووفود كبيرة بحضور الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة لمشاركة منتسبيها والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقرر انتهاءها اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية.

حيث انطلقت المسيرة من داخل جامعة دمياط بقيادة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة رافقه خلالها الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واحتشد العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة رافعين شعار " إنزل شارك" وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية زينتها أعلام مصر قبل التوجه لمقار اللجان الإنتخابية للتأكيد على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الوطني والتوجه لصناديق الإقتراع.

وأكد الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة على ضرورة استغلال ما تبقى من الوقت قبل إغلاق صناديق الإقتراع والتوجه للتصويت الحر للإصطفاف حول الوطن ورسم صورة مشرفة تجسد الوعي الوطني للشعب المصري والديمقراطية والمستقبل الحر في الجمهورية الجديدة.

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