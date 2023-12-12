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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير عام التعليم الفني بالقاهرة يتابع اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

جانب من فعاليات الانتخابات
جانب من فعاليات الانتخابات
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 تابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، فعاليات اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤،وسط حضور كثيف للمعلمين والعاملين.

كان في استقباله الدكتور عصمت الطوخي مدير عام الإدارة ولفيف من القيادات.

وأكد "عبده" أن هذه الصورة الإيجابية تعكس مدى الجهد الكبير التى تقوم به مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال إعداد قاعدة بيانات للسادة المعلمين وعقد العديد من البرامج التدريبية عن قيم الولاء والإنتماء والتيسير على السادة المعلمين والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم من أجل استمرار عجلة التنمية والتقدم.

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التربية والتعليم التعليم الفني بالقاهرة برامج التدريب انتخابات الرئاسية