الانتخابات الرئاسية.. محافظ الشرقية يتفقد لجان التصويت بمركزي ههيا وأبو كبير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد مقر اللجنة العامة للإنتخابات بمركز ومدينة ههيا، والمسؤولة عن متابعة عملية التصويت باللجان الفرعية والتأكد من بدء عملية الإقتراع في موعدها المحدد بجميع اللجان التابعة لها ، وكذلك استقبال الشكاوي والتظلمات الواردة من وكلاء المرشحين واتخاذ القرارات اللازمة حيالها,

وأكد المحافظ أنه تم توفير كل سُبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية.

انتقل محافظ الشرقية لمدرسة ههيا الثانوية العسكرية بمدينة ههيا والتي تضم لجنه انتخابات فرعية وذلك لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر , مشيداً بإقبال المواطنين على اللجنة والمشاركة في الإنتخابات قائلا: أنه يتعين على كل مواطن له حق التصويت أن ينزل ويشارك في الانتخابات للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الانتخابية والتقط الصور التذكارية مع الناخبين من كبار السن من الرجال والسيدات وذوي الهمم والذين حرصوا على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي ايمانا منهم بدورهم الفعال في بناء وتنمية وطنهم الغالي مصر.

أوضح المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره.

وقال المحافظ أراهن على وطنية ووعي المواطن الشرقاوي في الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم رئيساً للجمهورية.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بمدرسة صلاح سالم رقم 1 الابتدائية بمدينة منيا القمح والتي تضم لجنه انتخابات فرعية مشيداً بإقبال المواطنين وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية على اللجنة والمشاركة في الانتخابات ، مشيداً بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار من الخارج ، مؤكداً أن الإنتخابات تسير بشكل جيد ومنتظم ومن المتوقع أن تتصدر الشرقية المشهد بالحصول على أعلى نسبة تصويت على مستوي الجمهورية.

توجه محافظ الشرقية لمركز ومدينة أبو كبير وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بلجان التصويت بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والتي تضم لجنة فرعية لافتاً إلي أنه تم تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم .

أوضح المحافظ أنه يتعين على كل مواطن له حق التصويت أن ينزل ويشارك في الانتخابات للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تٌعد من أولى المحافظات التي يحرص ابناؤها على المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات الدستورية ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات الرئاسية يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء ايمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا والأستاذ السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعدد من أعضاء مجلس النواب.