للمرة السابعة خلال 3 أعوام.. إصابة ريس جيمس في أوتار الركبة

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن إصابة ظهيره ريس جيمس في أوتار الركبة للمرة السابعة خلال الـ3 أعوام الماضيين في مباراة إيفرتون السابقة بدون تحديد موعد عودته.

ذكرت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أن الطاقم الطبي لتشيلسي نصح جيمس بزيارة طبيب متخصص في أوتار الركبة ليجد له الحل النهائي من الإصابة المتكررة.

وتعتبر هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها جيمس خلال الموسم الجاري، ففي أول مرة غاب بسببها 54 يوما بواقع 9 مباريات.

والأمر الذي يغضب الظهير الإنجليزي أن الإصابة تكررت للمرة السابعة خلال الـ3 أعوام السابقين ولذلك تعطله كثيرا عن خوض المباريات رفقة البلوز.

ولعب قائد البلوز 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري صانعا هدفا واحدا.

وخسر تشيلسي من إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما خرج إيفرتون من مراكز الهبوط إذ يأتي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.وخرج جيمس من لقاء إيفرتون في الدقيقة الـ27 ودخل ليفي كولويل بدلا منه.