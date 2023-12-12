إنشاد تراثي ومعاصر في مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا جديدا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 14 ديسمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها: موسيقى المولد، وإبتهالات سلام على النبى، ونعمة من جلائل الآلاء، وحسبى ربى، وقد تمم الله مقاصدنا، ويا نفس توبى، وفى حب الله، ولبيك يا ربى، وعرفت الهوى، وإروى لى، وكن مع الله، ودعونى أناجى حبيبى، والمقبولة، وإشهدوا، وصلوا على المصطفى، واللهم أقبل دعايا، والقدس "قومى إلى الصلاة"، وأسماء الله الحسنى، وغيرها.

وذلك بأداء المنشدين: طه حسين، وأحمد العمرى، وتامر نجاح، وسماح عباس، ومحمد عبدالحميد، ومحمد البحيرى، وحسام صقر، ولاء رميح.

وقد تأسست فرقة الإنشاد الدينى على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني.

وتخصصت الفرقة في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.