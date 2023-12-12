الانتخابات الرئاسية 2024.. علاء عابد: الإقبال الكثيف يثبت رغبة المواطنين في المشاركة الإيجابية

أدلى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بصوته في لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي بمحافظة الجيزة ، وسط آلاف من المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وقال عابد، في تصريحات صحفية على هامش عملية التصويت، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبال كثيف من قبل الشباب والمرأة وكبار السن وهو ما يؤكد رغبه الشعب المصري في المشاركة الايجابية واختيار افضل المرشحين لتولى قيادة البلاد.

وأكد النائب علاء عابد، أن الشعب المصري دائما هو الملهم والمعلم، فالشعب المصري أحدث الفارق وسيكون هذا الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق تاريخي نظرا لأنه يعلم أهمية هذا الاستحقاق بالنسبة لمستقبل الدولة وبالنسبة للعالم وبالنسبة لمستقبل أبنائنا.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن هذا الاستحقاق تحدي للشعب المصري استطاع أن ينتصر فيه، وسيكون هذا الاستحقاق الأكثر حضورا وتصويتا من أبناء الشعب المصري المخلصين .