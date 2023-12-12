على الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية.. ملحمة في حب مصر أمام لجان الانتخابات بأسوان



فى ملحمة حب لوطننا الغالى مصر ، وعلى الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية عمت أجواء الفرحة والإحتفال اللجان الإنتخابية من خلال قيام فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وفرق ذوى الهمم " قادرون بإختلاف " ، والفن التعبيرى للطلائع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقراتهم الفنية المتنوعة ، والتى نالت إعجاب وتفاعل الناخبين المتواجدين أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن كافة مدن وقرى المحافظة تشهد فعاليات إحتفالية من المواطنين والفرق الفنية للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم أثناء توجههم لصنادق الإقتراع للتصويت فى هذا الحدث التاريخى الذى تشهده مصرنا الحبيبة بإجراء الإنتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام .

موضحاً بأن إدراك المواطنين لإستقرار وأمن وطنهم ، وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وللأجيال القادمة ساهم بشكل مباشر فى الإقبال الكبير أمام اللجان ليسطروا تاريخ جديد من حبهم لبلدهم ، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير .

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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