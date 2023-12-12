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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يطالب اللاعبين بالفوز على المصري للحفاظ على سلسلة الانتصارات

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج المميزة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة، وأكد على ثقته في قدرات جميع العناصر الموجودة.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال العديد من المواقف الفنية الخاصة التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعداداً للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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