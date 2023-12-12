تجديد حبس مسجل خطر في حيازة الهيروين بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة والإتجار الهيروين المخدر بهدف الربح وتوزيعها على عملائه عبر دراجة نارية فى منطقة المرج.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام سلاح أبيض سنجة، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.