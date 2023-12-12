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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة

سيدة مسنه تدلي بصوتها
سيدة مسنه تدلي بصوتها الانتخابي
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بدأت منذ قليل عملية التصويت في الفترة المسائية من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة.

حضر المستشارون والمشرفون على اللجنة في تمام الرابعة بعد راحة ساعة ، لفتح صناديق الاقتراع ، وعاونهم المشرفون على اللجنة ورجال الشرطة .

حيث شهدت اللجنة إقبالاً كثيفاً لكبار السن والشباب للإدلاء بصوتهم الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ . 

الجدير بالذكر وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.
وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ صناديق الاقتراع مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة النموذجية