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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يتفقد سير العملية الانتخابية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فعاليات سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث مع المحافظين وذلك عبر  غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن وزير التنمية المحلية من المحافظين عبر اتصالات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو علي انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات وتوافد الناخبين من جميع القري والمدن والمراكز والاحياء علي اللجان الانتخابية الخاصة بهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع . 

وأشار المحافظين خلال تواصلهم مع اللواء هشام آمنة الى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار المتابعة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت في اليوم الثاني والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم ، ووجه آمنة بتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من مختلف الأعمار في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ العاصمة الإدارية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية