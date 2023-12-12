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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرات حاشدة بالمنيا لحث المواطنين على التصويت

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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة  المنيا  مسيرة حاشدة بمركز ابوقرقاص  جنوب  محافظة المنيا  من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشارك في المسيرة الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء قري  مركز ابوقرقاص   وذلك دعما للرئيس وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية .

ودعا  احمد عبدالمنعم    عضو  مجلس النواب  عن حزب مستقبل  وطن  جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة المشاركة وتلبية نداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم ، من أجل استكمال الإنجازات ومسيرة التنمية والعطاء التى ترسخت قواعدها فى جميع أنحاء الجمهورية.

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الانتخابات الرئاسية المنيا العملية الانتخابية مستقبل وطن محافظة المنيا