الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرات حاشدة بالمنيا لحث المواطنين على التصويت

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مسيرة حاشدة بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وشارك في المسيرة الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء قري مركز ابوقرقاص وذلك دعما للرئيس وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية .
ودعا احمد عبدالمنعم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة المشاركة وتلبية نداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم ، من أجل استكمال الإنجازات ومسيرة التنمية والعطاء التى ترسخت قواعدها فى جميع أنحاء الجمهورية.