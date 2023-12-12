الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرات حاشدة بالمنيا لحث المواطنين على التصويت

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مسيرة حاشدة بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا من أجل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشارك في المسيرة الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء قري مركز ابوقرقاص وذلك دعما للرئيس وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية .

ودعا احمد عبدالمنعم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن جميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بضرورة المشاركة وتلبية نداء الوطن والمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية حبا وتأييدا لبلادهم ، من أجل استكمال الإنجازات ومسيرة التنمية والعطاء التى ترسخت قواعدها فى جميع أنحاء الجمهورية.

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