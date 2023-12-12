الانتخابات الرئاسية 2024.. "حماة الوطن" بأسوان يساعد كبار السن وذوى الاحتياجات للإدلاء بأصواتهم

قدم حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل دخولهم للجان والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث والأخير.

وأكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أنه كان على رأس مجموعة من أعضاء الحزب لتقديم المساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومساعدتهن على توفير كراسى متحركة للدخول بها إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، أن دور الحزب هو مساعدة الناخبين وتسهيل مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، لدعم ومساندة نزول المواطنين لصناديق الاقتراع، وإتمام العرس الديمقراطى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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