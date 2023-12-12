الانتخابات الرئاسية 2024.. أهالي شيط الهوى بالشرقية يشاركون بكثافة في العرس الديمقراطي

حرص أهالي قرية شيط الهوى، التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، على الاحتشاد بكثافة أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن المشاركة في العرس الديمقراطي واجب وطني على كل مصري ومصرية.

وأكد أحد أبناء القرية، أن الشعب المصري العظيم واعي ومدرك لحجم المخاطر التى تحاك بالدولة المصرية، لذلك شارك بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، وسطر ملحمة وطنية في حب مصر.

وأضاف، أن هناك حشدا وتدفقا كبيرا من الناخبين أمام اللجان للمشاركة في العرس الديمقراطي، مشيدا بالقائمين على العملية الإنتخابية من القضاة ورجال وزارة الداخلية، لقيامهم بالتيسير على المواطنين، ومساعدة ذوي الهمم على الإدلاء بصوتهم، وكذلك تأمين المقار الانتخابية وسلامتها.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري بلغت حتى أمس الاثنين حوالي ٤٥ % من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.