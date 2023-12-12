الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف من المواطنين في ثالث أيام التصويت بالمنيا

تشهد اللجان الانتخابية بمراكز وقرى محافظة المنيا اقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من (الشباب ـ السيدات ـ الجمعيات الاهلية ـ النقابات ـ الشركات) منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والبالغ عددهم 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، من خلال 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.

أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات ،لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، للخروج بمستوى تنظيمي عال ومتميز أثناء سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية .

وأكد المحافظ على وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة محافظة المنيا.

من الجدير بالذكر، أن عملية التصويت انطلقت منذ الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام متتالية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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