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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الانتخابات الرئاسية 2024.. جامعة دمياط تواصل مشاركتها الفعالة في العرس الديمقراطي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 لليوم الثالث على التوالي تواصل جامعة دمياط تنظيم مسيرات ووفود كبيرة برعاية الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة لمشاركة منتسبيها والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية المقرر انتهاؤها اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية .
وانطلقت المسيرة من داخل جامعة دمياط بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة رافقه خلالها الأستاذ الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واحتشد السادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة رافعين شعار " إنزل شارك" وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية زينتها أعلام مصر قبل التوجه لمقار اللجان الإنتخابية للتأكيد على ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الوطني والتوجه لصناديق الإقتراع.

 وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة على ضرورة استغلال ما تبقى من الوقت قبل إغلاق صناديق الإقتراع والتوجه للتصويت الحر للإصطفاف حول الوطن ورسم صورة مشرفة تجسد الوعي الوطني للشعب المصري والديمقراطية والمستقبل الحر في الجمهورية الجديدة.

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