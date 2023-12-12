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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس مجلس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان يدلي بصوته

المهندس هشام الجمل
المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشم
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أدلى المهندس هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية، لما شهدناه تحقق على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية.

وقال المهندس هشام الجمل، إن الرئيس السيسي استطاع يعيد هيكلة البنية التحتية للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الماضية وذلك من خلال إطلاقه للمشروعات القومية والتنموية، والتى من بينها مشروع الطاقة الشمسية بنبان، وتعد أكبر حافز لدعم مقومات الاقتصاد القومي.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان، بالمشاركة الإيجابية للشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم خلال 6 سنوات القادمة.

وأوضح المهندس "الجمل"، أن هذه الصورة المشرفة للمشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، هى صورة نرسل بها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

وأثنى بالتكاتف والتلاحم الملحوظ من جميع العاملين بمشروعات الطاقة الشمسية ببنبان، وتوشكى ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، للتوافد على اللجان الإنتخابية، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، إلى أنه قرر منح عطلة رسمية للعاملين بالجمعية لمدة يوم ، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية. 

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الانتخابات الرئاسية 2024 اللجان الانتخابية جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان أخبار محافظة أسوان