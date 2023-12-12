نيفين عبدالخالق: الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت عظمة ووحدة المصريين

أدلت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، بصوتها الانتخابي بلجنة مدرسة عزيز اباظة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، إن التصويت حق دستوري وأمانة وواجب وطني تجاه كل فرد في المجتمع،

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا ومشاركة غير مسبوقة من المواطنين ما يعكس الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة.

وأكدت أن هذا الإقبال التاريخي من الناخبين في الانتخابات الرئاسية يؤكد عظمة الشعب المصري ووحدته ووعيه الكبير بأهمية التكاتف والوقوف صف واحد مع الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات.