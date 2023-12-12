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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نيفين عبدالخالق: الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت عظمة ووحدة المصريين

الدكتورة نيفين عبد
الدكتورة نيفين عبد الخالق
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أدلت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، بصوتها الانتخابي بلجنة مدرسة عزيز اباظة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، إن التصويت حق دستوري وأمانة وواجب وطني تجاه كل فرد في المجتمع، 

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا ومشاركة غير مسبوقة من المواطنين ما يعكس الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة.

وأكدت أن هذا الإقبال التاريخي من الناخبين في الانتخابات الرئاسية يؤكد عظمة الشعب المصري ووحدته ووعيه الكبير بأهمية التكاتف والوقوف صف واحد مع الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات.

نيفين عبد الخالق تدلي بصوتها عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية الانتخابات الرئاسية 2024 عظمة ووحدة المصريين الوقوف صف واحد مع الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات