سيول بسيناء وأمطار على المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء امطار متوسطة الي غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجة البحرى و مدن القناة وخليج السويس و القاهرة الكبرى ووسط سيناء علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى 12 درجة .