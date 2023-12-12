الانتخابات الرئاسية 2024| إعلاميون مصر: المشاركة بالعرس الديمقراطي قطع ألسنة أهل الشر.. والشعب المصري أصبح لديه ثقافة انتخابية أكبر ووعي بأهمية الصندوق

انطلقت أول أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030 وتعيش مصر هذا العرس الديمقراطي الذي يستوجب علي كل مواطن مصري يشعر بالمسئولية اتجاه بلده المشاركة الانتخابية لذلك ألتقتت "البوابة نيوز" بعدد من الإعلاميون اللذين أدلو بأصواتهم معلقين علي أهمية المشاركة في الانتخابات ورسالتهم لجموع الشعب المصري.

سهير شلبي: لابد على كل مصري أن يدرك جيدًا أهمية المرحلة الحالية

في البداية علقت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلة: ينبغي علي كل مواطن مصري يعشق مصر أن يشعر بالمسئولية اتجاه بلده ويقوم بالتصويت والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لابد علي كل مصري يعيش في هذه البلاد أن يخاف عليها ويدرك جيدًا أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر ويكون حريص علي أمن واستقرار بلده، لافتة إلي أن هذه الانتخابات حرة وبها ديمقراطية ونزول جموع المصريين أبرز مدي صورة مصر المشرفة أمام العالم أجمع.

وأعلنت عقب الإدلاء بصوتها دعمها الكبير وانتخابها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مؤكدة أن الرئيس رجل حكيم في مواجهة كافة الأزمات التي مرت بها مصر خلال فترة تولية الحكم وخاصة في الأزمة الأخيرة وأيضًا هو من حافظ علي حدودنا وهوية مصر وعدم اقتحام أرضنا.

جابر القرموطي: المشاركة بالانتخابات قطع ألسنة أهل الشر

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعد حجز مقعد في غرفة الديموقراطية، قائلًا: "حتي لو هناك تشويش عند بعض المصريين في عدد من الأمور التي تحدث حولهم ومنها أن هناك قيود علي رأيهم لذلك لابد من شرح أهمية النزول للإدلاء بالصوت لأختيار الشخص المناسب لقيادة الدولة.

وأضاف «القرموطي» في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أرى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلي مرحلة متقدمة للغاية في مرحلة التعببير عن الرأي، فلذلك ينبغي علي جموع الشعب المصري النزول إلي صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وتابع «القرمزطي»: الإعلام والمنصات الرقمية والصحفية لها دورًا بارزًا في هذه المرحلة ويتحدث مع المرشحين والممثلين لهم بكل شفافية وعلي قدم المساواة، مُناشدًا الجميع بأن تبرز قوة الشعب المصري بالمشاركة والنزول لينعكس ذلك علي بلدنا الحبيبة مصر ونستكمل سويًا محلة البناء والتنمية.

دينا عبد الله: فخورة للغاية ببلدي الحبيبة مصر

قالت الإعلامية والفنانة دينا عبد الله، إنها تشعر بسعادة غامرة لا توصف بعد الإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت “عبد الله “ في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”: إنني فخورة للغاية ببلدي الحبيبة مصر وإن هناك انتخابات حرة وديموقراطية، وينبغي علي كل المصريين بكل أعمارهم وأطيافهم بالنزول والتعبيرعن أرائهم.

وأوضحت عندما قمت بالمشاركة في الانتخابات شعرت بفخر كبير وإن صوتي له قيمة وقد شاهدت فرحة الشعب الغامرة وهذا يؤكد علي وعي كل مصري وشعوره بالإنتماءاتجاه بلده،

وأعلنت عقب الإدلاء بصوتها دعمها الكبير وانتخابها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة دعم الشعب المصري ومساندته له حيث أن هذا الرجل خلال فترة توليه الحكم عاشت مصر في أمان وتم حماية البلاد من خلاله خاتمة حديثها متمنية الخير والتنمية والاستمرار في عهد السيسي.

نهال طايل: الشعب المصري أصبح لديه ثقافة انتخابية أكبر ولديه وعي بأهمية الصندوق

علقت المذيعة نهال طايل علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلة: ينبغي على مواطن يعشق تراب هذه البلد أن يقوم بالتصويت والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت "طايل" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أن المشاركة تثبت أن الشعب المصري أصبح لديه ثقافة انتخابية أكبر ولديه وعي بأهمية الصندوق والتعبير عن رأيه.

وأكدت أن المصريين يعرفون جيدا قيمة الوقت الحالي الذي تمر به مصر ويعي كيفية المحافظة علي بلده وشددت على ضرورة أن تظهر جموع الشعب صورة مصر المشرفة أمام العالم أجمع خلال الأيام المقبلة لكي يثبت فيها إيمانه الشديد بوطنه في سبيل أن البلاد تعيش في سلام وأمان ورخاء.