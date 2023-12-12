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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. القومية تغني لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 14 ديسمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، وإيناس عز الدين، ورحاب مطاوع.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

دار الأوبرا المصرية الفرقة القومية العربية للموسيقى مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية