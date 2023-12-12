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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مبادرة "الجدعان ولا جشع التجار" تنجح في تخفيض سعر السمك إلى 50 جنيها بطنطا

جانب من إقبال الناس
جانب من إقبال الناس علي المبادرة
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استمرارا لمبادرة شباب منطقة سوق الجبان بمدينة طنطا  وبعد نجاح مبادرة الطماطم بنصف الثمن و عمل مبادرة شعبية لغلاء الأسعار ومع ارتفاع سعر عدد من السلع الغذائية  والأسماك واللحوم نجح أولاد الشامي استمرار المبادرة للاسماك اليوم بتقديم  أكثر من ٣٠٠٠ آلاف كيلو من السمك ب٥٠ جنيها   من أجل تقديم خدمة لمساعدة جميع الفئات وسط جشع التجار وبيع سعر  السمك  اجتهادياً

وأكد السيد  الشامي المسئول عن المبادرة  بأننا مستمرون في تقديم الخير ومساعده الغير وتحمل جزء من التكلفة من أجل مساعدة اهالينا 
موضحا  أن المبادرة شارك فيها كل اشقائي ومستمرون في تقديم مبادرة شعبية في كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن مشيرا إلي أن المبادرة  مساهمة لنا في عمل الخير والتواصل مع كل الأطياف ولحرصنا الشديد لمحاربة جشع التجار


وشهدت المبادرة المئات من الناس المقبلين علي شراء السمك  وسط فرح وتهليل وتصفيق وطوابير لحصول كل فرد علي ٢ كيلو  مقابل ٥٠ جنيها للكيلو بدلا من ٩٠ جنيها

وأكد المواطنين  أن هذه المبادرة إذا تمت في كل مكان علي اغلب السلع التي تشهد غلاء سوف تختفي صورة الجشع والابتزاز للناس.

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