مبادرة "الجدعان ولا جشع التجار" تنجح في تخفيض سعر السمك إلى 50 جنيها بطنطا

استمرارا لمبادرة شباب منطقة سوق الجبان بمدينة طنطا وبعد نجاح مبادرة الطماطم بنصف الثمن و عمل مبادرة شعبية لغلاء الأسعار ومع ارتفاع سعر عدد من السلع الغذائية والأسماك واللحوم نجح أولاد الشامي استمرار المبادرة للاسماك اليوم بتقديم أكثر من ٣٠٠٠ آلاف كيلو من السمك ب٥٠ جنيها من أجل تقديم خدمة لمساعدة جميع الفئات وسط جشع التجار وبيع سعر السمك اجتهادياً

وأكد السيد الشامي المسئول عن المبادرة بأننا مستمرون في تقديم الخير ومساعده الغير وتحمل جزء من التكلفة من أجل مساعدة اهالينا

موضحا أن المبادرة شارك فيها كل اشقائي ومستمرون في تقديم مبادرة شعبية في كل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن مشيرا إلي أن المبادرة مساهمة لنا في عمل الخير والتواصل مع كل الأطياف ولحرصنا الشديد لمحاربة جشع التجار



وشهدت المبادرة المئات من الناس المقبلين علي شراء السمك وسط فرح وتهليل وتصفيق وطوابير لحصول كل فرد علي ٢ كيلو مقابل ٥٠ جنيها للكيلو بدلا من ٩٠ جنيها

وأكد المواطنين أن هذه المبادرة إذا تمت في كل مكان علي اغلب السلع التي تشهد غلاء سوف تختفي صورة الجشع والابتزاز للناس.

IMG-20231212-WA0665

IMG-20231212-WA0661

IMG-20231212-WA0659

IMG-20231212-WA0658

IMG-20231212-WA0657

IMG-20231212-WA0656

IMG-20231212-WA0655

IMG-20231212-WA0654

IMG-20231212-WA0653

IMG-20231212-WA0652

IMG-20231212-WA0651