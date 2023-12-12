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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏73593 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏73593 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73593 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (30267) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (428) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (81) مخالفة دراجات نارية .
 (1420) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (18) مخالفة موقف عشوائى.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك  تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

خلال 24 ساعة ضبط ‏73593 مخالفة مرورية متنوعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة مرورية متنوعة