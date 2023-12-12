صور.. الداخلية تواصل إجراءات تأمين آخر أيام الانتخابات الرئاسية من داخل غرفة العمليات الرئيسية

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواصلة الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .

في نفس السياق واصلت الأجهزة الأمنية متابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن لتنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية، وتوفير الحماية والأمن للمواطنين المترددين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

كما قام مديرى الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

في سياق متصل قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الانتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والذى لاقى استحسان المواطنين.

في نفس السياق قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتى التمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الانتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمنى وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

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