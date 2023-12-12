وفاة طالبة بكفرالشيخ متأثرة بإصابتها في سقوط جزء خرساني

لفظت طالبة إعدادي بكفرالشيخ، تدعى ياسمين حمادة عوض الله الدقراني - 13 سنة، مقيمة في قرية الحمراوي مركز كفر الشيخ، أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، بعد حجزها بمستشفى العبور للتأمين الصحي، قسم العناية المركزة، على مدار 78 يوما، وذلك إثر إصابتها بإصابة بالغة، حيث كانت تقوم بتوصيل شقيقتها رحمة إلى المدرسة، أول أيام الدراسة، وأثناء تواجدها داخل الفناء سقط جزء خرساني من سقف المدرسة بالطابق الخامس على رأسها.

وكانت طالبة في الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ، قد تعرضت لإصابة بالغة نتيجة سقوط جزء من كرانيش الطابق الخامس بمدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسي، فوق رأسها، أثناء توجهها لتوصيل شقيقتها، وتم نقلها على الفور لمستشفى العبور للتأمين الصحي، لمحاولة إنقاذها وإسعافها .

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم،قد قامت بالتحقيقات اللازمة مع قيادات المدرسة، لمعرفة سبب حدوث الواقعة وبيان ما إذا كان هناك إهمال متعمد أوتقصير، ورفع الأمر الأمر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي تابع تفاصيل الواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة ر المحضر 8494 لسنة 2023 جنح أول كفرالشيخ، مرقق به التقرير المبدئى، كسر جبهى يالجمجمة ونزيف بالمخ، وتولت النيابة التحقيق.