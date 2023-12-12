الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ القاهرة يشهد مسيرة حاشدة للشباب تجوب شوارع العاصمة

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسيرة حاشدة للشباب الذين يجوبون شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الشباب هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية بهذه المشاركة الكبيرة النابعة من حرصهم على ممارسة حقهم الدستورى ورغبتهم فى رسم مستقبلهم بأيديهم .

ووسط حضور كثيف بلجان القاهرة لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية تفقد محافظ القاهرة محيط عدد من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة من بينها لجنة النادى الأهلى بالزمالك للاطمئنان على سير الانتخابات والتأكد من توافر كافة الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت فى كافة لجان العاصمة لليوم الثالث دون معوقات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري بلغت حتى أمس الأثنين حوالي ٤٥ % من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.