انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ الفيوم: الإقبال على اللجان لم يحدث منذ سنوات طويلة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن هناك متابعة دقيقة لكل لجنة انتخابية، والإقبال الجماهيري، وبدء العمل، وانتظام عملية الاقتراع يوميًا على مدار الأيام الثلاثة لعملية الاقتراع، من خلال البث الحي والمباشر داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن هناك ترابطا وتشابكا من خلال كل أجهزة المحافظة لمتابعة انتظام وسير العملية الانتخابية.

وأكد "الانصاري"، إنه لم يتم رصد أي مخالفات تمس سير العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024 خلال أيام الاقتراع الثلاثة، موضحًا إنه تم رصد عدة مخالفات خاصة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية استغلالًا للانتخابات، واعتقاد المواطنين انشغال الأجهزة التنفيذية بها.

وشدد المحافظ على إنه تم التصرف مع كافة مخالفات البناء بصورة فورية، وبشكل حاسم وقوي.

التصدي الفوري لمخالفات البناء

وذكر محافظ الفيوم إن الكثير من المواطنين يعتقدون إن الأجهزة التنفيذية ستنسى باقي الملفات بسبب الانتخابات، ولكنهم على أشد المتابعة لكافة الأجهزة، والمخالفات، والقطاعات، وبالتالي يتم التصدي بصورة فورية لأي مخالفة تحدث، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والدولة المصرية تحرص كل الحرص على الأراضي الزراعية، ولن تسمح بتقليصها أو التعدي عليها بأي شكل.

إقبال لم نشهده من قبل

ولفت محافظ الفيوم إلى أن هناك تواجدا إيجابيا جدًا من المواطنين في كافة اللجان المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية تاريخي، لم يشهده على المستوى الشخصي منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الانتخابات تتم في جو احتفالي وإيجابي.

وأشار إلى أن هذه المشاركة بهذه الأعداد تؤكد حرص الشعب المصري على اختيار وتقرير مصيره ودعم بلده والحفاظ على مقدراته في أصعب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

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