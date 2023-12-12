الإنتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة لأبناء قبيلة بني هلال بأسوان للمشاركة في العرس الديمقراطي

شهدت مناطق شرق مدينة أسوان انطلاق مسيرة حاشدة لأبناء قبيلة بني هلال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ولتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورفع المشاركون العلم المصري وسط هتافات “تحيا مصر” والأغانى الوطنية، وتوجهت المسيرة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وقال عمرو عبد العظيم الهلالي أحد القيادات الشبابية تواصل قبيلة بني هلال بأسوان تصدرها المشهد الانتخابى لليوم الثالث على التوالى فى أسوان بعمل منظم وممنهج، حيث تم تنظيم مسيرة حاشدة جابت مناطق خوار عواضه والسيل الريفى بأسوان من أجل حث المواطنين على النزول واستكمال المشهد الدايمقراطى الجميل، مضيفا تخلل ذلك نزول مكثف للناخبين والناخبات من رجال وسيدات بنى هلال فى مشهد مبهر والذين توجهوا إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان بمدرسة الشهيد عبدالله محمود العبور ونوبى حسن .

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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