الانتخابات الرئاسية 2024.. جد يصطحب أحفاده خلال الإدلاء بصوته بطوخ

شهدت إحدى اللجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة طوخ في محافظة القليوبية مشهد يعكس مدى الإقبال اكبير على الانتخابات، ويعبر عن الماضي والحاضر والمستقبل، حيث اصطحب جد أحفاده خلال المشاركة في التصويت وصنع المستقبل وغرس القيم الوطنية في نفوس الأبناء وسط فرحة أحفاده الصغار.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

