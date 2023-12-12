فوود تريب مصر تكشف عن استثمارات بقيمه 150 مليون جنيه في معرض فوود افريكا 2023

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 03:08 م

أعلنت فوود تريب مصر، الشركة المتخصصة في إنتاج المقرمشات عالية الجودة، عن استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه في أول أيام معرض فوود آفريكا 2023. جرى الإعلان في حضور وزير التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية.

قال سامي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في فوود تريب مصر: "نصدر منتجاتنا إلى حوالي 20 دولة حاليًا، بما في ذلك فلسطين، ليبيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، وكندا، إلى جانب عدة دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا".

تأسست فوود تريب مصر في عام 2020 باستراتيجية دمج الإنتاج الحديث مع الخبرة واعتمدت على البحث السوقي لتحديد رؤى المستهلكين والثغرات في السوق. قدمت الشركة منتجها الرئيسي "سبدز"، الذي حقق نجاحًا عالميًا بفضل الجودة العالية وحصوله على شهادات الجودة العالمية (ISO).

من الملفت للنظر أن الشركة، التي لا تتجاوز سنوات قليلة، قد نجحت في إطلاق منتجها والتميز به في السوق المحلية والعالمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق التوسع في صناعة الأغذية في مصر، حيث تشهد السوق تحولات هامة وتطورًا سريعًا.

مع مشاركة فوود تريب في معرض فوود آفريكا 2023، تشير الشركة إلى التزامها بتقديم منتجات مصرية عالية الجودة للأسواق الدولية، وتستعرض استعدادها لتوسيع نطاق التصدير وتعزيز التواجد العالمي لمنتجاتها.

قطاع الطعام في مصر يشهد تطورًا سريعًا، حيث سجلت السوق معدلات نمو ملحوظة في السنوات السابقة. وفي هذا السياق، تعتبر فرص التصدير للمنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية خطوة استراتيجية واعدة تدعم جهود التوطين وتعزز الاقتصاد المحلي.

من خلال دعم الحكومة للقطاع الصناعي وتشجيع الشركات على التصدير، يظهر أن فوود تريب تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصناعة الغذائية المصرية وتحقيق نجاح على المستوى الدولي.