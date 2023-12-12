الانتخابات الرئاسية 2024.. "الخدمات الإدارية" توثق اللُحمة الوطنية بين العمال المسلمين والمسيحيين في حب مصر

تواصل غرف عمليات نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بإشراف هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لليوم الثالث والأخير، رصد أعلى نسبة مشاركة وتوافد لعمال الخدمات الإدارية والاجتماعية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية تجاوبا مع المسئولية تجاه الوطن الذى طالما أمر فاستجاب العمال لندائه بالانتخابات.

وقال"المهيرى"، إن حالة “اللُحمة” بين العمال المسلمين والأقباط واصطفافهم خلف الدولة المصرية فى الانتخابات الرئاسية هو درس بمردود إيجابى على أعداء الديمقراطية ومروجى الشائعات وبائعى اوهام حقوق الانسان، مشيدا بروح التعاون بين مؤسسات الدولة مجتمعة حتى خرجت الانتخابات فى أجمل صورة لتبهر العالم وتؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وعندما تستدعى الدولةشعبها يهرول لرد الجميل.

أكد رصد غرفة العمليات مشاركة الشباب "عمال المستقبل والمرأة العاملة" صمام الانتاج بأعلى معدل حضور أمام صناديق الاقتراع اثباتا للعالم بان مصر الحديثة قادمة وبقوة وعازمة على استكمال مسيرة البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة.

وشدد “المهيرى” على تلبية النداء الوطنى فى أى مكان وتحت أى ظرف وتقديم كل غال ونفيس من اجل مصر الحرة الابية والتى دوما تحيا بتعانق كل أفراد الشعب وماكينات الانتاج خلف قائد وطنى سيظل التاريخ يسجل له قيادته الرشيدة على مدار عشر سنوات يبنى ويشيد ويعمر دون التظر الى المكائد والمؤمرات والحقائق المغلوطة.

وفى سياق ختام اليوم الأخير للانتخابات أكد مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة ان عمال الخدمات الادارية والاجتماعية نظموا مسيرات حاشدة من مواقع الانتاج الى مقار اللجان الانتخابية ابتهاجا بالخروج المشرف وبكثافة للشعب والتفافه حول امته فى هذا الاستحقاق الدستورى ليبعث رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الاستقرار رغم الاحزمة النارية التى تحيط بالوطن.



يذكر ان لجنة غرفة العمليات بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية تضم هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى امين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس ادارة النقابة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد للنقابة أعضاء.

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