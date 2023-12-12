الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد الناخبين في قرية ريفا بأسيوط على اللجان

استمر أهالي قرية ريفا بمحافظة أسيوط في الإقبال على الانتخابات الرئاسية للتصويت في ثالث أيام العرس الانتخابي، وتوافد عدد كبيرمن الرجال والنساء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

ووقف الناخبين في طوابير منظمة في انتظار دورهم للدخول للإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة وأغان وطنية .

وعلى أنغام تسلم الأيادي كانت مظاهر الاحتفال بالعرس الديمقراطي من قبل أهالي قرية ريفا بأسيوط، والذين أصروا على خروج المشهدالانتخابي في المنطقة بشكل معبر عن ارادتهم.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس فيالانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ منكبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنانعلى سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سيرالانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كمايتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائرومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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