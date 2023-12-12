ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد الناخبين في قرية ريفا بأسيوط على اللجان

الأهالي
الأهالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمر أهالي قرية ريفا بمحافظة أسيوط في الإقبال على الانتخابات الرئاسية للتصويت في ثالث أيام العرس الانتخابي، وتوافد عدد كبيرمن الرجال والنساء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

ووقف الناخبين في طوابير منظمة في انتظار دورهم للدخول للإدلاء بأصواتهم داخل اللجنة وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة وأغان وطنية .

وعلى أنغام تسلم الأيادي كانت مظاهر الاحتفال بالعرس الديمقراطي من قبل أهالي قرية ريفا بأسيوط، والذين أصروا على خروج المشهدالانتخابي في المنطقة بشكل معبر عن ارادتهم.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس فيالانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ منكبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنانعلى سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سيرالانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كمايتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائرومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

FF2ED957-F37C-42F9-8E50-F4E4E2F3B65D
FF2ED957-F37C-42F9-8E50-F4E4E2F3B65D
D373C943-618E-426A-AD29-2A824044A00B
D373C943-618E-426A-AD29-2A824044A00B
F95E2CD0-C532-46DC-98DD-EC922866CC49
F95E2CD0-C532-46DC-98DD-EC922866CC49
قرية ريفا بأسيوط الانتخابات الرئاسية 2024 توافد الناخبين قرية ريفا قرية ريفا بمحافظة أسيوط