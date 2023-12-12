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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الرئاسة الفلسطينية": حديث نتنياهو عن مواجهة محتملة في الضفة الغربية يعبر عن نوايا مبيتة

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي أشار خلالها إلى استعداد جيش الاحتلال لمواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "أبو ردينة"، أن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة، مُدانة ومرفوضة، وتُشكل تحديًا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المُعلنة للإدارة الأمريكية، والتي رفضت إعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه.

وشدد على موقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه التصريحات، تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان.

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