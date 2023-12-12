الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية من مركز "الوطنية للطوارئ"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة إنتظام سير العملية الإنتخابية فى يومها الثالث داخل 254 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة للوافدين بمختلف المراكز والمدن، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبمشاركة مندوبي الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار تقديم الخدمات وكافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم لتهيئة المناخ المناسب لحث وتشجيع المواطنين للنزول لأداء حقهم الدستوري والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024 الجارية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأوضح أنه جارى المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة لكافة الأجواء الإنتخابية بداية من فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما أشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مواصلة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، والتأكيد على وجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور عبر إستخدام التقنيات والآليات الحديثة المتوفرة بالمركز والتى ترتكز على أسلوب الربط التكنولوجى الموحد بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة، علاوة على ربطه بباقى المحافظات ، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لضمان الإطمئنان على الخروج بالشكل المشرف لهذا الإستحقاق الدستورى الهام.

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