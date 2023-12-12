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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مونديال الأندية.. حجازي يقود التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام أوكلاند

احمد حجازى
احمد حجازى
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تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة ، من مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة انطلاقة بطولة كأس العالم للاندية ، والتى يفتتحها اتحاد جدة السعودى، المحترف ضمن صفوفه احمد حجازى، ونظيره اوكلاند سيتى النيوزلاندى.

يستعد اتحاد جدة للظهور في كأس العالم للأندية بعد غياب استمر 18 عاما.

ويسعى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة العميد لتحقيق الفوز، وتجنب الوقوع في فخ أوكلاند، وضرب موعد مع الأهلي المصري، في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

وجاء التشكيل المتوقع للاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، وعمر هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

وسيغيب عن المباراة المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض لإصابة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

مونديال الأندية احمد حجازي التشكيل المتوقع لـ اتحاد جده