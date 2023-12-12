الانتخابات الرئاسية 2024.. طارق زيدان وقيادات نداء مصر يدلون بأصواتهم

أدلى الدكتورة طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر بصوته في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، كما أدلى قيادات وأعضاء هيئة حزب نداء مصر بصوتهم في الانتخابات الرئاسية .

من جانبه قدم الدكتور طارق زيدان التحية لكل المواطنين الذين حرصوا على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعيًا باقى المصريين إلى النزول بكثافة في الانتخابات

وأكد أن المواطن سار بالفعل من مشهد صنع القرار من خلال صندوق الاقتراع، مبينًا أن المواطن بدأ يشعر في السنوات القلية الماضية بأن هناك من يعطيه حقوقه ويجعله يعيش حياة كريمة.

وعن اصطفافا المصريين ومشاركتهم الواسعة في الانتخابات، رد بقوله: المشهد مفرح ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية لأجل مستقبل الوطن، منوها بأن حزب نداء مصر من منطلق دوره الوطني وإدراك لحظة أهمية المشاركة قدم جرعات توعوية متتالية حيث نبه الحزب المصريين إلى أهمية المشاركة، لبناء للوطن وتقدم صورة إيجابية لمصر أمام العالم كله.

