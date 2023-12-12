الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين بأسوان

تشهد لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 12 لجنة انتخابية توافدا وإقبالا كبيرا من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024

وأثنى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الإنتخابية بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الإقتراع، مشيداً بهذه الروح الوطنية لكافة فئات المجتمع من كبار السن وذوى العمم والمرضى والشباب والمرأة .

وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان ، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية .

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