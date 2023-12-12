بالحبرة والجلباب الصعيدي.. مواطنو الأقصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

حرص سيدات ورجال محافظة الأقصر، على الظهور بالمظهر التقليدي والتراثي لأهالي الصعيد، وذلك خلال مشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسط إجراءات تأمينية لتسهيل عملية الاقتراع باللجان.

وتصدرت سيدات الأقصر المشهد في اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية 2024، بارتدائهن الحبرة الصعيدي والتوب الأسود، من أجل الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، حيث تعد "الحبرة " هي الزى الرسمي لنساء الصعيد الجوانى خاصة الأقصر ومدينة إسنا تحديداً، وهي عبارة عن غطاء يغطى السيدة من رأسها ليحفظهن من نظرات الرجال.

كما توافد الناخبون من الرجال على اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة، منذ فتح صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتدين الجلباب الصعيدي والعمامة ممسكين بالعصا، في إطار الحفاظ على التراث الصعيدي الذي تتميز به المحافظة.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الدستوري بلغت حتى أمس الأثنين حوالي ٤٥ % من إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.