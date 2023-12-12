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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الانتخابات الرئاسية 2024.. سيدة من ذوي الهمم : ""أنا جاية انتخب الرئيس السيسي علشان نعيش في سلام وأمان".. شاهد

سيدة من ذوي الهمم
سيدة من ذوي الهمم تدلي بصوتها لـ"السيسي"
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حرصت إحدى السيدات من ذوي الهمم من قصار القامة على الذهاب للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة الشيخ أحمد بن إدريس بقرية الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، تلبية لنداء الوطن.


وأعربت السيدة عن سعادتها في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وأكدت أنها جاءت لتشارك برأيها وصوتها في بناء مستقبل مصر، مضيفة "أنا جاية انتخب الرئيس السيسي لأنه جعلنا نعيش في سلام وأمان".
وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

 

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