زيلينسكي ينتقد الكونجرس الأمريكي ويتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن

انتقد فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونجرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، متحدثا في الأكاديمية العسكرية في واشنطن حول "القضايا التي لم يتم حلها في الكابيتول" بشأن المساعدة العسكرية لنظام كييف: "إنهم (السلطات الروسية) يرون أن أحلامهم تتحقق عندما يرون هذا التأخير والفضائح".

وأضاف زيلينسكي إن "أنظمة باتريوت والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة والمقاتلات - كل هذا سيساعد قواتنا على التقدم على الأرض"، مشيرا إلى أن "يمكن الاعتماد على كييف"، في إطار مساع أخيرة لإقناع الكونجرس بتوفير التمويل.

وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونجرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناءً على إنجازات هذا العام".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونجرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري.

وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونجرس أكثر من 105 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل. وقد رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن النظر في هذا الطلب بشكل مشترك، واقترح فصل المساعدات المقدمة لكييف وبعض المواقف الأخرى من أجل إجراء مناقشة منفصلة بشأنها.