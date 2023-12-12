صندوق النقد الدولي يلتزم الحياد فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة

صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جافين غراي، أن صندوق النقد الدولي يظل محايدا في المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة ويدرك مخاطر مثل هذه المبادرات.

وقال غراي في إحاطة إعلامية: "نحن نتابع عن كثب النقاش الدائر حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة، نحن نتفهم المنطق، يلتزم صندوق النقد الدولي بالحياد بين أعضائه ويدرك مخاطر أي مبادرات من هذا القبيل على النظام النقدي الدولي".

وأضاف غراي إنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار، فإن صندوق النقد الدولي سوف يدرس تأثيره على ميزانية أوكرانيا وبرنامجها المالي.

يذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو.

ويبحث الاتحاد الأوروبي دون جدوى أساسا قانونيا لمصادرة هذه الأصول من أجل استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا. وتدرس الدول الغربية إمكانية استخدام الأصول الروسية الخاصة والسيادية أو الدخل الناتج عنها لدعم أوكرانيا.

إلا أن تلك المساعي تصطدم بمخاوف من جانب بعض الدول، لا سيما بلجيكا ولوكسمبورغ، من أن هذه الخطوة قد تزعزع استقرار النظام المالي الدولي.