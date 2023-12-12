وسائل إعلام أمريكية: تدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام باب المندب بالبحر الأحمر

تعرضت بارجة حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتدمير أمام باب المندب بالبحر الأحمر، عقب استهدافها بصاروخ كروز تم إطلاقه من اليمن، حسبما أفادت قناة" القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.

وتلقت عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقريرًا بوقوع حادث في باب المندب على بعد 15 ميلًا بحريًا غرب ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، موجهة تحذيرًا للسفن الموجودة بالمنطقة بتوخي الحذر.

من جانبها أكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية اندلاع النيران في بارجة بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقمها آمنين.

وفي وقت سابق صعّدت جماعة الحوثي في اليمن من تهديداتها بشأن الملاحة في البحر الأحمر، السبت، وأعلنت عزمها منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أيًا كانت جنسيتها "إذا لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء"، بحسب "سي إن إن".

وقالت القوات التابعة للحوثيين في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة، إنه "بعد نجاحها في فرض قرارها بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة والحصار بحق الأشقاء في غزة، فإنها تعلن منعِ مرور السفن المتجهة إلى (إسرائيل) من أي جنسية كانت"، بحسب ما ذكر البيان.

وهدد الحوثيون في البيان من أن تلك السفن "ستصبح هدفًا مشروعًا لهم، إذا لم يدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء"، كما حذّرت جماعة الحوثي "جميع السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية، حرصًا على سلامة الملاحة البحرية".