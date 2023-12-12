الجيش الإسرائيلي: فتح معبري نيتسانا وكرم أبو سالم أمام حركة شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة

أفادات قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي أعلن فتح معبري كرم أبو سالم ونيتسانا لتطوير نطاق فحص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه في ختام مشاورة أمنية تقرر، إجراء فحص أمني مشترك على معبري نيتسانا وكرم أبو سالم لغرض تحسين وتطوير قدرات ونطاق فحص المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف البيان أنه "سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي فقط على المياه والغذاء والمعدات الطبية ومعدات الإيواء عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم قبل أن يتم نقلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح ".

وأكد البيان أنه لن تدخل أي بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، وأن جميع المساعدات الإنسانية ستستمر في الدخول عبر معبر رفح.