فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي سطح مرحبا في البيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا، وأطلقت قنابل مضيئة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأمس الإثنين، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع البيئة بدير البلح وسط قطاع غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي لمنزل قرب مقبرة الشابورة في رفح، وكذلك قصف الاحتلال خربة العدس شمال شرق رفح، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.